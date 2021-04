Si aggravano le condizioni di Alexei Navalny | la portavoce | ' Sta morendo | è una questione di giorni'

(Di sabato 17 aprile 2021), il dissidente russo malato e in sciopero della fame per protestare contro le cattivedi detenzione, rischia di avere un arresto cardiaco 'da un momento all'altro'. E' ...

Nelle sue condizioni, è una questione di giorni', ha scritto su twitter la sua portavoce, Kira Yarmish. Il 31 marzo Navalny, che è in carcere da febbraio, ha cominciato uno sciopero della fame per protestare contro le cattive condizioni di detenzione. E pazienza se si tratta di fonti fossili, che aggravano i cambiamenti climatici; di produzioni di armi, con cui si scatenano guerre o di filiere del tessile, nelle quali si lavora in condizioni disumane. Alexei Navalny, il dissidente russo malato e in sciopero della fame per protestare contro le cattive condizioni di detenzione, rischia di avere un arresto cardiaco "da un momento all'altro". E' quanto ha affermato la sua portavoce.