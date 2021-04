Sampdoria-Verona, Ranieri: “Primo tempo non all’altezza, l’obiettivo sia molla per migliorare. Rinnovo? Ne parleremo con Ferrero” (Di sabato 17 aprile 2021) Parola a Claudio Ranieri.La Sampdoria batte il Verona e vola a 39 punti in classifica. A decidere le reti di Jankto, Gabbiadini e Thorsby che ribaltano la gara dopo un Primo tempo opaco, traghettando la squadra a sole due lunghezze dagli scaligeri. Un risultato analizzato dal tecnico Claudio Ranieri, intervenuto nel post-gara ai microfoni di "Sky Sport"."Dietro di noi ci sono squadre che non si capisce perché. I 52 punti dichiarati come obiettivo sono figli del girone d’andata perché abbiamo fatto benissimo e battuto squadre che stanno lottando per i primi posti. Nello sport ci sta anche di fare le cose fatte bene e di non vincere. Oggi il Primo tempo non è stato all’altezza, nella ripresa invece abbiamo dato fondo a tutte le nostre ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Parola a Claudio.Labatte ile vola a 39 punti in classifica. A decidere le reti di Jankto, Gabbiadini e Thorsby che ribaltano la gara dopo unopaco, traghettando la squadra a sole due lunghezze dagli scaligeri. Un risultato analizzato dal tecnico Claudio, intervenuto nel post-gara ai microfoni di "Sky Sport"."Dietro di noi ci sono squadre che non si capisce perché. I 52 punti dichiarati come obiettivo sono figli del girone d’andata perché abbiamo fatto benissimo e battuto squadre che stanno lottando per i primi posti. Nello sport ci sta anche di fare le cose fatte bene e di non vincere. Oggi ilnon è stato, nella ripresa invece abbiamo dato fondo a tutte le nostre ...

