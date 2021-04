Quattro pali e due goal, la Roma vince 2-1 in casa della Fiorentina (Di sabato 17 aprile 2021) Roma – Dopo la sosta per le Nazionali, con l’Italia che ha disputato due amichevoli con l’Islanda, riparte finalmente la Serie A, e per l’occasione la Roma di Bavagnoli va a trovare la deludente Fiorentina di Cincotta. Doppia traversa Roma La Roma parte forte e nel giro di cinque minuti colpisce due volte la traversa: prima Bonfantini dai venti metri calcia col sinistro col pallone che sbatte sul montante e poi di nuovo in campo, poi Soffia dalla stessa posizione, sempre col mancino, scheggia la parte alta della traversa, con Schroffenegger che in entrambi i casi non avrebbe potuto nulla. Fiorentina in vantaggio Abbastanza a sorpresa, e col primo tiro in porta, le viola sbloccano il risultato a metà primo tempo. Serturini sbaglia un passaggio in orizzontale e consegna ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021)– Dopo la sosta per le Nazionali, con l’Italia che ha disputato due amichevoli con l’Islanda, riparte finalmente la Serie A, e per l’occasione ladi Bavagnoli va a trovare la deludentedi Cincotta. Doppia traversaLaparte forte e nel giro di cinque minuti colpisce due volte la traversa: prima Bonfantini dai venti metri calcia col sinistro col pallone che sbatte sul montante e poi di nuovo in campo, poi Soffia dalla stessa posizione, sempre col mancino, scheggia la parte altatraversa, con Schroffenegger che in entrambi i casi non avrebbe potuto nulla.in vantaggio Abbastanza a sorpresa, e col primo tiro in porta, le viola sbloccano il risultato a metà primo tempo. Serturini sbaglia un passaggio in orizzontale e consegna ...

