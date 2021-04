Perché sei come sei, la recensione: l'irriverente serie australiana sulla vita dei ventenni (Di sabato 17 aprile 2021) La recensione di Perché sei come sei: un ritratto esilarante e intelligente della Generazione Z, capace di mettere alla berlina il tanto ostentato politicamente corretto serie TV australiana prodotta dalla ABC, Perché sei come sei sbarca su Netflix dopo un iter particolare. Lo show co-creato dall'attrice comica Naomi Higgins, dall'attore Mark Samual Bonanno e dall'illustratore e scrittore Humyara Mahbub, infatti, nasce come uno dei quattro episodi della serie comica antologica Fresh Blood, proiettata nel 2018. Da questa puntata pilota è stata poi realizzata la serie, composta da 6 episodi da circa 20 minuti l'uno. Non solo: il titolo originale Why Are You Like This, deriva da un celebre meme con protagonista un ragazzo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021) Ladiseisei: un ritratto esilarante e intelligente della Generazione Z, capace di mettere alla berlina il tanto ostentato politicamente correttoTVprodotta dalla ABC,seisei sbarca su Netflix dopo un iter particolare. Lo show co-creato dall'attrice comica Naomi Higgins, dall'attore Mark Samual Bonanno e dall'illustratore e scrittore Humyara Mahbub, infatti, nasceuno dei quattro episodi dellacomica antologica Fresh Blood, proiettata nel 2018. Da questa puntata pilota è stata poi realizzata la, composta da 6 episodi da circa 20 minuti l'uno. Non solo: il titolo originale Why Are You Like This, deriva da un celebre meme con protagonista un ragazzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché sei Diretta/ Romania Italia (0 - 2) streaming video tv: si va in campo! (BJK Cup 2021) Una decisione ancora più significativa perché giunta mentre Billie Jean King è ancora viva, fatto ... ricordiamo un Australian Open nel 1968, un Roland Garros nel 1972, la bellezza di sei Wimbledon ...

Grillo jr al pm: "Non fu violenza sessuale ma sesso consenziente" I legali hanno chiesto una proroga per le memorie difensive perché il materiale è "enorme", come ... "Verso le sei del mattino - si legge in un verbale - mentre R. M. (l'amica della vittima ndr) dormiva"...

