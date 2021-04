Paolo Nori, panorama russo con fiammata, e Dostoevskij non smette di scottare (Di domenica 18 aprile 2021) Il bicentenario della nascita di Dostoevskij sta portando con sé un profluvio di testi: meritori inediti tra i quali alcune lettere, traduzioni tra le quali anche alcune che nulla aggiungono a quelle esistenti, e un romanzo dal titolo un po’ truce, Sanguina ancora L’incredibile vita di Fedor Michajlovic Dostoevskij (Mondadori, pp. 289, € 18,50) di Paolo Nori che, pur essendosi professato in I russi sono matti (Utet 2019) «non esperto di Dostoevskij» si lancia ora in una dichiarazione d’amore, sebbene … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 aprile 2021) Il bicentenario della nascita dista portando con sé un profluvio di testi: meritori inediti tra i quali alcune lettere, traduzioni tra le quali anche alcune che nulla aggiungono a quelle esistenti, e un romanzo dal titolo un po’ truce, Sanguina ancora L’incredibile vita di Fedor Michajlovic(Mondadori, pp. 289, € 18,50) diche, pur essendosi professato in I russi sono matti (Utet 2019) «non esperto di» si lancia ora in una dichiarazione d’amore, sebbene … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Nori 'La vicinanza che Dostojevskij sa istituire fra sé e il lettore è straordinaria' 'La vicinanza che Dostojevskij sa istituire fra sé e il lettore è straordinaria' di Capital Web Paolo Nori è uno scrittore e traduttore italiano ed è ospite oggi all' Ora Daria per presentarci il suo libro ' Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fedor M. Dostojevskij ', il racconto della vita e ...

La grande bellezza di Dostoevskij, raccontata da Paolo Nori Tutto è cominciato quando Paolo Nori aveva 15 anni. Di quel momento, dice, "io mi ricordo tutto": la stanza nell'ultimo piano della casetta di campagna, la direzione in cui era voltato, l'ora del giorno, lo stupore di quello ...

Paolo Nori, panorama russo con fiammata, e Dostoevskij non smette di scottare | il manifesto Il Manifesto “A me piace quel che fa piangere: i russi e il Parma” “A me, ci ho messo degli anni a capirlo, non piace divertirmi, a me piacciono le cose che fanno piangere, come la letteratura russa e le partite del Parma”. Ecco la cifra di Paolo Nori, classe 1963, a ...

