Osimhen e Politano titolari contro l’Inter, Mertens e Lozano in panchina (Di sabato 17 aprile 2021) Il Napoli è atteso da un esame fondamentale, domani contro l’Inter. Gattuso sceglie di ripartire dagli elementi più affidabili dell’ultimo periodo. Le decisioni più importanti riguardano il tridente offensivo, dove è prevista la presenza dal primo minuto di Politano e Osimhen, insieme a Insigne; solo panchina dunque per Mertens e Lozano. In porta ci sarà Meret, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni di difesa e Manolas e Koulibaly nel mezzo. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Il Napoli è atteso da un esame fondamentale, domani. Gattuso sceglie di ripartire dagli elementi più affidabili dell’ultimo periodo. Le decisioni più importanti riguardano il tridente offensivo, dove è prevista la presenza dal primo minuto di, insieme a Insigne; solodunque per. In porta ci sarà Meret, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni di difesa e Manolas e Koulibaly nel mezzo. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski;, Insigne. L'articolo ilNapolista.

