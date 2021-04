Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: le tappe del caso (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini rinviato a giudizio sul caso Open Arms. La vicenda della nave con i migranti a bordo per cui il giudice per l’udienza preliminare, Lorenzo Jannelli, ha deciso di mandare a processo l’ex ministro dell’Interno, a partire dal prossimo 15 settembre con le imputazioni di “sequestro di persona” e “omissione di atti di ufficio in concorso” ha inizio nell’agosto del 2019. Ecco le tappe principali, con la cronaca di quei giorni. 1 agosto 2019 – al largo della Libia, la Open Arms, nave di una Ong spagnola, mette in salvo, in due operazioni distinte, 124 persone. Il 2 agosto è richiesto un Pos, porto di sbarco all’Italia, ma nello stesso giorno alla nave è applicato il decreto sicurezza bis, che impone il divieto di entrare in ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) Matteosul. La vicenda della nave con i migranti a bordo per cui il giudice per l’udienza preliminare, Lorenzo Jannelli, ha deciso di mandare a processo l’ex ministro dell’Interno, a partire dal prossimo 15 settembre con le imputazioni di “sequestro di persona” e “omissione di atti di ufficio in concorso” ha inizio nell’agosto del 2019. Ecco leprincipali, con la cronaca di quei giorni. 1 agosto 2019 – al largo della Libia, la, nave di una Ong spagnola, mette in salvo, in due operazioni distinte, 124 persone. Il 2 agosto è richiesto un Pos, porto di sbarco all’Italia, ma nello stesso giorno alla nave è applicato il decreto sicurezza bis, che impone il divieto di entrare in ...

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - bundolo48 : RT @globalistIT: - GiorgioCarbon12 : RT @borghi_claudio: La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per aver… -