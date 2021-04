Open Arms | dopo il rinvio a giudizio Salvini attacca | “Decisione politica”

Leggi su dire

(Di sabato 17 aprile 2021) PALERMO – “Quello che si è deciso oggi in quest’aula ha un sapore politico più che giudiziario. Passare per sequestratore proprio no, è ridicola solo l’idea”. Così Matteo Salvini, fuori dall’aula bunker di Palermo, dopo il rinvio a giudizio nel caso Open Arms. “Mi spiace per i miei figli perché il papà dovrà spiegare loro che non rischia la galera, poi cristianamente sopporto”, ha aggiunto.