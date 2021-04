Open Arms, difesa Salvini: “Divieto ingresso firmato anche da Toninelli e Trenta” (Di sabato 17 aprile 2021) Il Divieto di ingresso di Open Arms in acque italiane sarebbe stato firmato dai ministri “Salvini, Toninelli e Trenta. Ma qui è presente solo Salvini”. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, l’avvocato Giulia Bongiorno, intervenendo a Palermo all’udienza preliminare in corso per il caso Open Arms presso l’Aula bunker dell’Ucciardone che vede accusato il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Il provvedimento del primo agosto – avrebbe detto Bongiorno – scatta anche perché ‘era chiaro quanto successo’ nei giorni precedenti. Ovvero cambio di destinazione, cambio di rotta, rifiuto della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Ildidiin acque italiane sarebbe statodai ministri “. Ma qui è presente solo”. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, l’avvocato Giulia Bongiorno, intervenendo a Palermo all’udienza preliminare in corso per il casopresso l’Aula bunker dell’Ucciardone che vede accusato il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteoper sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Il provvedimento del primo agosto – avrebbe detto Bongiorno – scattaperché ‘era chiaro quanto successo’ nei giorni precedenti. Ovvero cambio di destinazione, cambio di rotta, rifiuto della ...

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - magicaGrmente22 : Mentre le ONG, lo Stato, non sono mai responsabili di niente. Nemmeno dei terroristi. Nemmeno dei reati, degli atte… - sherpa810 : RT @LegaSalvini: #OPENARMS, GIULIA #BONGIORNO A VALANGA: 'VISIONE SALVINOCENTRICA', COSÌ SMONTA LE ACCUSE IN UDIENZA -