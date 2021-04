Lupo Cecoslovacco, sequestrati 23 esemplari ibridi a Viterbo (Di sabato 17 aprile 2021) Lupo Cecoslovacco, i militari della Sezione Operativa Centrale del Raggruppamento Carabinieri Cites hanno sequestrato 23 esemplari di lupi ibridi cecoslovacchi. (Screenshot)La perquisizione è stata emanata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, il sequestro è avvenuto in un allevamento di Cani Lupo Cecoslovacchi. Ben 23 esemplari sono stati sequestrati dal proprietario, le caratteristiche genetiche sono state ricondotte a lupi selvatici, e ad alcuni incroci con la specie sia canina che mammifera. Il Lupo selvatico è tra le specie protette dalla Convenzione di Washington – Cites, e soprattutto dalla legge n. 157 del 1992, la quale tutela la fauna selvatica. Il Lupo selvatico rientra anche nella ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021), i militari della Sezione Operativa Centrale del Raggruppamento Carabinieri Cites hanno sequestrato 23di lupicecoslovacchi. (Screenshot)La perquisizione è stata emanata dalla Procura della Repubblica di, il sequestro è avvenuto in un allevamento di CaniCecoslovacchi. Ben 23sono statidal proprietario, le caratteristiche genetiche sono state ricondotte a lupi selvatici, e ad alcuni incroci con la specie sia canina che mammifera. Ilselvatico è tra le specie protette dalla Convenzione di Washington – Cites, e soprattutto dalla legge n. 157 del 1992, la quale tutela la fauna selvatica. Ilselvatico rientra anche nella ...

KTonkova : @StevLova Grazie. Che cane è? Pastore slovacco o il lupo Cecoslovacco? - danielarom12570 : RT @chruggeriTg2: ???? si chiama #Lupo è un lupo Cecoslovacco, guardate che bellezza: maestoso. Ha solo 3 anni... scaricato causa trasloco. È… - FabioFZ3 : @liliaragnar Anch’io, se e quando andrò in pensione, mi piacerebbe prendere un Lupo Cecoslovacco, come amico cane. - Pazzotiodio : Buongiorno a quelli che sono in semifinale di coppa europea. Oggi mi sono svegliato con la visione di Lorenzo Pelle… - CardelliAc : RT @trescogli: Nevicata di Aprile #Sillano #Giuncugnano #MonteTondo #Garfagnana foto di Silvia Nobili con Willy, lupo cecoslovacco https:/… -