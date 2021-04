Lombardia: rete reumatologica più efficace per la fibromialgia invalidante (Di sabato 17 aprile 2021) Lombardia, dare vita a una rete reumatologica più ampia ed efficace per la diagnosi precoce della fibromialgia invalidante. Con la richiesta al Governo di inserire la malattia nelle sue forme più gravi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Sono i contenuti di una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. I capisaldi del provvedimento approvato sono l’importanza di una diagnosi precoce, la necessità di una stretta collaborazione tra medici di medicina generale e specialisti, la formazione, e fare sentire la persona al centro del percorso di cura. rete reumatologica per migliore strategia sulla fibromialgia “Numerosi studi ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 aprile 2021), dare vita a unapiù ampia edper la diagnosi precoce della. Con la richiesta al Governo di inserire la malattia nelle sue forme più gravi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Sono i contenuti di una delibera approvata dalla Giunta di Regionesu proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. I capisaldi del provvedimento approvato sono l’importanza di una diagnosi precoce, la necessità di una stretta collaborazione tra medici di medicina generale e specialisti, la formazione, e fare sentire la persona al centro del percorso di cura.per migliore strategia sulla“Numerosi studi ...

