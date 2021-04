Lite si trasforma in tragedia: marito spara alla moglie e poi si suicida (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelli Romani – Lotta tra la vita e la morte Annamaria Ascolese, la donna ferita in maniera grave dal marito, Antonio Boccia, carabinieri 57enne, che l’ha colpita con quattro proiettili al culmine di di un litigio in casa, l’ultimo sul balcone. L’uomo, poi, pensando che la moglie fosse morta, si è suicidato con un colpo di pistola al petto nell’appartamento. Situazione familiare ai limiti, la coppia, originaria di Sarno, era in crisi da tempo e, stando al racconto dei vicini e alle ricostruzioni degli inquirenti, la donna voleva lasciarlo. Una tragedia familiare che macchia ancora di sangue il Lazio. Il vicebrigadiere in servizio presso la direzione centrale antidroga, sposato e separato, lascia due figlie mentre l’insegnante resta aggrappata alla vita lottando con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelli Romani – Lotta tra la vita e la morte Annamaria Ascolese, la donna ferita in maniera grave dal, Antonio Boccia, carabinieri 57enne, che l’ha colpita con quattro proiettili al culmine di di un litigio in casa, l’ultimo sul balcone. L’uomo, poi, pensando che lafosse morta, si èto con un colpo di pistola al petto nell’appartamento. Situazione familiare ai limiti, la coppia, originaria di Sarno, era in crisi da tempo e, stando al racconto dei vicini e alle ricostruzioni degli inquirenti, la donna voleva lasciarlo. Unafamiliare che macchia ancora di sangue il Lazio. Il vicebrigadiere in servizio presso la direzione centrale antidroga, sposato e separato, lascia due figlie mentre l’insegnante resta aggrappatavita lottando con ...

