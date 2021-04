Inter, Conte: “Il Napoli tra le mie preferite. Volevo Koulibaly, bel duello con Lukaku” (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – “Sappiamo benissimo che mancano ancora dei punti per arrivare a una meta molto ambiziosa. Andiamo a Napoli a giocarci la partita per cercare di ottenere la vittoria, come faranno loro, poi vedremo quale sarà il risultato. Non possiamo metterci a fare i calcoli, a fare i ragionieri, diventerebbe solo deleterio”. E’ l’avvertimento del tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della trasferta dello Stadio Maradona contro gli azzurri. “Sarà una partita impegnativa, ho sempre messo il Napoli tra le mie preferenze tra quelle 2-3 squadre che potevano competere per la vittoria finale. Conosco la forza della rosa, Gattuso è un ottimo allenatore. All’inizio per me era tra le candidate per lo scudetto, Gattuso è un bravissimo allenatore e sta facendo bene”, continua il tecnico in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – “Sappiamo benissimo che mancano ancora dei punti per arrivare a una meta molto ambiziosa. Andiamo aa giocarci la partita per cercare di ottenere la vittoria, come faranno loro, poi vedremo quale sarà il risultato. Non possiamo metterci a fare i calcoli, a fare i ragionieri, diventerebbe solo deleterio”. E’ l’avvertimento del tecnico dell’, Antonio, alla vigilia della trasferta dello Stadio Maradona contro gli azzurri. “Sarà una partita impegnativa, ho sempre messo iltra le mie preferenze tra quelle 2-3 squadre che potevano competere per la vittoria finale. Conosco la forza della rosa, Gattuso è un ottimo allenatore. All’inizio per me era tra le candidate per lo scudetto, Gattuso è un bravissimo allenatore e sta facendo bene”, continua il tecnico in ...

