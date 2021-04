Instagram si scusa per aver proposto post sulla perdita di peso a chi soffre di disturbi alimentari (Di sabato 17 aprile 2021) L’algoritmo che non è infallibile. Anzi, che a volte commette delle gaffe talmente tremende da mandare in subbuglio intere comunità di utenti. È successo per Instagram e la perdita di peso, in una vicenda paradossale che si è risolta soltanto in seguito alle denunce raccolte dalla BBC e al successivo intervento del social network. LEGGI ANCHE > Facebook traccia quello che fai fuori dalla piattaforma, anche quando gli chiedi di non farlo Instagram perdita di peso e i post suggeriti agli utenti con disturbi alimentari È successo che, in seguito a uno dei tanti cambiamenti dell’algoritmo a cui i social network sono sottoposti periodicamente, diverse associazioni che si occupano di disturbi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 aprile 2021) L’algoritmo che non è infallibile. Anzi, che a volte commette delle gaffe talmente tremende da mandare in subbuglio intere comunità di utenti. È successo pere ladi, in una vicenda paradossale che si è risolta soltanto in seguito alle denunce raccolte dalla BBC e al successivo intervento del social network. LEGGI ANCHE > Facebook traccia quello che fai fuori dalla piattaforma, anche quando gli chiedi di non farlodie isuggeriti agli utenti conÈ successo che, in seguito a uno dei tanti cambiamenti dell’algoritmo a cui i social network sono sottoi periodicamente, diverse associazioni che si occupano di...

