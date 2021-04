Inchiesta Miur, caccia alla talpa: "Istigazione al suicidio" (Di sabato 17 aprile 2021) Ancora grave la dirigente accusata di corruzione che ha tentato di uccidersi dopo la fuga di notizie Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 aprile 2021) Ancora grave la dirigente accusata di corruzione che ha tentato di uccidersi dopo la fuga di notizie

Advertising

enzoromeopress : Vicenda scioccante Giovanna Boda, la dirigente Miur sotto inchiesta. L'editore: «Non le ho mai dato soldi o carte d… - 10_cosimo : RT @AvvMennillo: La dirigente Miur, l’accusa di tangenti e il tentato il suicidio. L’editore: «Non le ... - osamundR : RT @osamundR: 1 POLITICO NON CORROTTO LO ABBIAMO? Tutti ADORANO LO STERCO DEL DIAVOLO - patriziadegioia : RT @mariamacina: Resta in pericolo di vita in un reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma Giovanna Boda, la dirigente d… - infoitinterno : Giovanna Boda, la dirigente Miur sotto inchiesta. L’editore: «Non le ho mai dato soldi o carte di credito» -