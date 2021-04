GF Vip 5, tra Andrea e Rosalinda spunta un’altra donna (Di sabato 17 aprile 2021) Il loro amore è sbocciato al GF Vip 5 e fuori dalla casa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono inseparabili. Ma tra le dediche d’amore pare che sia spuntato un gossip un po’ cattivello sul loro conto. Un account Twitter famoso, in questi giorni, ha rivelato che tra Andrea Zenga e Rosalinda potrebbe esserci un terzo incomodo e non solo, stando ad alcune indiscrezioni pare che il figlio di Walter Zenga potrebbe anche tornare a Temptation Island, ma nelle vesti di tentatore! La notizia “Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager di Zenga avrebbe ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura la smentita a breve). Andrea vorrebbe qualcosa di più ambizioso ma – si legge – non è esclusa la possibilità di una risposta affermativa alla fine. Sipario chiuso, luci ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 aprile 2021) Il loro amore è sbocciato al GF Vip 5 e fuori dalla casaZenga eCannavò sono inseparabili. Ma tra le dediche d’amore pare che siato un gossip un po’ cattivello sul loro conto. Un account Twitter famoso, in questi giorni, ha rivelato che traZenga epotrebbe esserci un terzo incomodo e non solo, stando ad alcune indiscrezioni pare che il figlio di Walter Zenga potrebbe anche tornare a Temptation Island, ma nelle vesti di tentatore! La notizia “Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager di Zenga avrebbe ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura la smentita a breve).vorrebbe qualcosa di più ambizioso ma – si legge – non è esclusa la possibilità di una risposta affermativa alla fine. Sipario chiuso, luci ...

