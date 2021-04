Game of Games, lo show di Simona Ventura delude: stop ad aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Brutte notizie per Game of Games: lo show di Simona Ventura, che avrebbe sfiorato la sospensione da parte della Rai, andrà in onda in un altro giorno della settimana. Non sarebbero però previste altre puntate nel mese di aprile. Simona Ventura (Instagram)Game of Games, il nuovo programma condotto da Simona Ventura su Rai 2 non è riuscito a decollare. Le prime tre puntate dello show, ispirato a quello di Ellen DeGeneres sulla Nbc, hanno registrato infatti ascolti troppo bassi, con una media del 4% circa di share. Per questo motivo nelle ultime ore è rimbalzata la voce di una imminente sospensione del programma da parte della Rai. A smentire l’ipotetica notizia ci ha ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) Brutte notizie perofs: lodi, che avrebbe sfiorato la sospensione da parte della Rai, andrà in onda in un altro giorno della settimana. Non sarebbero però previste altre puntate nel mese di(Instagram)ofs, il nuovo programma condotto dasu Rai 2 non è riuscito a decollare. Le prime tre puntate dello, ispirato a quello di Ellen DeGeneres sulla Nbc, hanno registrato infatti ascolti troppo bassi, con una media del 4% circa di share. Per questo motivo nelle ultime ore è rimbalzata la voce di una imminente sospensione del programma da parte della Rai. A smentire l’ipotetica notizia ci ha ...

