FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Clara, Malerba e i TOB (Di sabato 17 aprile 2021) Clara È BELLEZZA E TALENTO IN SALSA POP/R&B – Clara Soccini, in arte Clara classe 1999, a 18 anni dal Veneto si trasferisce a Milano. Prima sotto contratto in una agenzia di moda e poi arriva la musica. Il debutto risale allo scorso anno con “Io e Te” assieme a Nicola Siciliano. A dicembre 2020 è uscito il primo singolo “Freak”, poi a febbraio “Ammirerò” e ora “Bilico”, che racconta la divisione tra bene e male. Voce inconfondibile e un mix convincente tra pop e r&b. “L’essere in bilico è uno stato d’animo in cui mi ritrovo spesso – ci spiega la cantante -, soprattutto per le decisione che devo prendere nella mia vita. Tra i beat che il produttore del brano Seife mi ha fatto ascoltare ho scelto proprio questo perché rendeva proprio questa idea: spesso in uno stato mentale poco lucido prendiamo decisioni che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021)È BELLEZZA E TALENTO IN SALSA POP/R&B –Soccini, in arteclasse 1999, a 18 anni dal Veneto si trasferisce a Milano. Prima sotto contratto in una agenzia di moda e poi arriva la. Il debutto risale allo scorso anno con “Io e Te” assieme a Nicola Siciliano. A dicembre 2020 è uscito il primo singolo “Freak”, poi a febbraio “Ammirerò” e ora “Bilico”, che racconta la divisione tra bene e male. Voce inconfondibile e un mix convincente tra pop e r&b. “L’essere in bilico è uno stato d’animo in cui mi ritrovo spesso – ci spiega la cantante -, soprattutto per le decisione che devo prendere nella mia vita. Tra i beat che il produttore del brano Seife mi ha fatto ascoltare ho scelto proprio questo perché rendeva proprio questa idea: spesso in uno stato mentale poco lucido prendiamo decisioni che non ...

Advertising

FQMagazineit : FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Clara, Malerba e i TOB - itsqiem : Ultraman Tiga era baharu. Damn! Ultraman Trigger: New Generation Tiga | Official Teaser | The Ultra-Anci...… - Blowjoint : @mr_pac @Italia_Freeweed No, ma parliamone. A proposito di rasoio di Occam. - PIANETACATERING : Dal 26 aprile ripartono gli eventi, ma solo all’aperto! TU NON TI SPOSI AL RISTORANTE COME I TUOI GENITORI, TU FA… - MLB_News247 : New Maverick Nicolò Melli ready to inspire the next generation of ballers – NBA News -