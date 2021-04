Fiorentina in ritiro e silenzio stampa. Tifosi arrabbiati (Di sabato 17 aprile 2021) Fiorentina in ritiro fin da domani, 18 aprile, in vista della sfida di campionato che l'attende nell'anticipo di martedì 20 aprile in casa del Verona. E' questa la prima decisione assunta dal club dopo il 3-1 subito contro il Sassuolo, gara che non è stata commentata da nessun tesserato della Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021)infin da domani, 18 aprile, in vista della sfida di campionato che l'attende nell'anticipo di martedì 20 aprile in casa del Verona. E' questa la prima decisione assunta dal club dopo il 3-1 subito contro il Sassuolo, gara che non è stata commentata da nessun tesserato dellaL'articolo proviene da Firenze Post.

