Felicissima sera | la reazione di Gianni Sperti alla battuta di Pio e Amedeo sui ritocchini

(Di sabato 17 aprile 2021) Venerdì 16 aprile è andata in scena su Canale 5 la prima puntata dello show di Pio ee come promesso (durante le puntateli di Amici dove i comici hanno ironicamente supplicato la conduttrice), la prima ospite è stata Maria De Filippi, che si è prestata al gioco dei due comici, senza riserve. LEGGI ANCHE: —, ‘Maria piangi’: ecco le uniche volte incui la De Filippi si è commossa in tvha seguito da casa. Fonte: https://www.instagram.com/stories/official/2553391841493696611/Tra aneddoti, battute e ricordi, Pio enon hanno potuto evitare di prendere in giro Maria De ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv venerdì 16 aprile: Canzone segreta Felicissima sera Gomorra - #Ascolti #venerdì #aprile: #Canzone - 3435Nicoletta : Pubblicità dello show di Tommaso Zorzi il PuntoZ mentre stavo guardando felicissima sera sull'app. Uno dei blocchi… - BertapelleSara : RT @morethanthizayn: sono l'unica che non sta guardando felicissima sera? ?? - thefortune12 : RT @thefortune12: Felicissima Sera 16 aprile, diretta, ospiti, ordine di entrata, sketch, gag - thefortune12 : Felicissima Sera 16 aprile, diretta, ospiti, ordine di entrata, sketch, gag -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima sera

Pio e Amedeo si commuovono a. Cosa è successo? Durante la prima puntata del nuovo show trasmesso in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ospite del programma legge la commovente lettera che Pio e Amedeo ...Si presentano così Pio e Amedeo in '' il nuovo varietà del venerdìdi Canale5. I due comici mattatori, tanti ospiti a a cominciare da Maria De Filippi che si è portato dietro ...un cucciolo a palazzo sabato 17 aprile in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play Infinity La prima puntata di Felicissima Sera, show condotto da Pio e Amedeo, andato in onda venerdì ...Felicissima Sera Pio e Amedeo tornano Emigratis ecco il video dello sketch, Matrimonio al Sud con Tommaso Paradiso ...