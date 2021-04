Corriere dello Sport – Fabian Ruiz si prende la scena, con Demme è un altro giocatore (Di sabato 17 aprile 2021) Fabian Ruiz sarà ancora protagonista contro l’Inter, anche perché Gattuso lo ritiene fondamentale nel suo 4-2-3-1. Giocare nei due a centrocampo all’inizio è stato complicato, anche perché Fabian era arrivato al Napoli per giocare da mezz’ala e sicuramente non in un centrocampo a due così congeniato. Il suo ruolo sarebbe quello di interno di centrocampo, ma come scrive Corriere dello Sport al Napoli ha fatto praticamente di tutto. Ruiz ha trovato la sua dimensione ideale quando Gattuso gli ha affiancato Demme. E’ chiaro ed evidente come lo spagnolo tragga benefici dalla presenza del centrocampista italo tedesco. Ha dovuto aspettare un po’, prima di decollare, per sentir protetto da Demme, quello che fa il lavoro ‘sporco’, ed ha pure ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 aprile 2021)sarà ancora protagonista contro l’Inter, anche perché Gattuso lo ritiene fondamentale nel suo 4-2-3-1. Giocare nei due a centrocampo all’inizio è stato complicato, anche perchéera arrivato al Napoli per giocare da mezz’ala e sicuramente non in un centrocampo a due così congeniato. Il suo ruolo sarebbe quello di interno di centrocampo, ma come scriveal Napoli ha fatto praticamente di tutto.ha trovato la sua dimensione ideale quando Gattuso gli ha affiancato. E’ chiaro ed evidente come lo spagnolo tragga benefici dalla presenza del centrocampista italo tedesco. Ha dovuto aspettare un po’, prima di decollare, per sentir protetto da, quello che fa il lavoro ‘sporco’, ed ha pure ...

Advertising

napolipiucom : Corriere dello Sport - Fabian ... - Leftmad : RT @semprevane: Doveva essere 250 euro a figlio non avevano spiegato che include assegno familiare e detrazione figlio a carico. Alla fine… - semprevane : Doveva essere 250 euro a figlio non avevano spiegato che include assegno familiare e detrazione figlio a carico. Al… - infoitsport : Il Corriere dello Sport in prima pagina: 'Vlahovic come Chiesa' - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Fiorentina-Vlahovic, si teme un nuovo caso Chiesa. Commisso vuole tenerlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere dello Stadio Roma, Gasparri: 'Progetto Tor di Valle troppo ambizioso e sbagliato' ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio ...

Roma, il piano di Tiago Pinto: rosa ridotta, cessioni e nuovi talenti ROMA - Tiago Pinto ha le idee chiare , non è arrivato alla Roma per fare da comparsa o sprovvisto di un piano ben preciso per rilanciare il club e riportarlo nelle posizioni che contano. Il dirigente ...

Milinkovic: "Che emozione i gol alla Roma. I laziali sono unici" Corriere dello Sport.it Borré aspetta la Lazio, doppietta e assist con il River L'attaccante del River è stato protagonista nella gara vinta per 5-0 sul campo del Central Cordoba ...

Stadio Roma, Gasparri: "Progetto Tor di Valle troppo ambizioso e sbagliato" ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio del ...

ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio ...ROMA - Tiago Pinto ha le idee chiare , non è arrivato alla Roma per fare da comparsa o sprovvisto di un piano ben preciso per rilanciare il club e riportarlo nelle posizioni che contano. Il dirigente ...L'attaccante del River è stato protagonista nella gara vinta per 5-0 sul campo del Central Cordoba ...ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio del ...