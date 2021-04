Chi è Alejandra Onieva | vita privata e carriera | tutto sulla nota attrice spagnola

Leggi su urbanpost

(Di sabato 17 aprile 2021) Questa sera, 17 aprile 2021, a partire dalle 21.25 su Raiuno andrà in onda la serie “Sotto Copertura” che porta sul piccolo schermo l’impegno civile e i sacrifici con cui le forze dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese. Tra gli attori c’è anchenei panni di Agata Farina. In attesa di vederla in Tv, scopriamo qualcosa in piùsuae pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suad’attore? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La suaè nata a Madrid, in Spagna, il 1° giugno 1992 ed è ...