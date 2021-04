Atletica | Kipchoge torna in gara | “Voglio continuare ad essere d’ispirazione”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Eliudin. Il 36enne keniano, oro olimpico e primatista del mondo di maratona, è uno dei più attesi alla alla NN Mission Marathon, organizzata dal suo management Global Sport Communication e in programma domenica 18 aprile alle ore 8:30. Lasi svolgerà all’interno dell’aeroporto Twente, a Enschede (Paesi Bassi) su un filante circuito di 5 km da ripetere otto volte. La prova, pensata soprattutto per chi ancora deve ottenere lo standard olimpico per Tokyo 2020, avrebbe dovuto disputarsi domenica ad Amburgo ma le norme anti-Covid introdotte in Germania hanno costretto ad un cambio di sede dell’ultimo minuto. “Qualcosa cambia, ma un posticipo di sette giorni non pregiudica una preparazione di mesi” precisaall’antivigilia in un intervento in diretta Zoom. L’allievo di ...