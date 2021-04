Aggredito e picchiato dal branco: 17enne in codice rosso (Di sabato 17 aprile 2021) Aggredito e picchiato da un branco di giovani, che lo hanno accerchiato e pestato selvaggiamente al volto, lasciandolo a terra in gravi condizioni. E’ successo nel pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, al centro di Colleferro, in Corso Filippo Turati all’altezza dell’incrocio con Piazza della Repubblica. Vittima dell’aggressione un 17enne originario di Segni, portato in codice rosso al Pronto Soccorso. Il ragazzo ha riportato traumi al volto e alla parte superiore della testa e un’amnesia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Immediate le indagini per risalire agli autori del pestaggio che, da quanto hanno riferito i testimoni, sembrerebbero essere alcuni ragazzi del posto fuggiti a bordo di un’auto. I giovani, però dovrebbero essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021)da undi giovani, che lo hanno accerchiato e pestato selvaggiamente al volto, lasciandolo a terra in gravi condizioni. E’ successo nel pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, al centro di Colleferro, in Corso Filippo Turati all’altezza dell’incrocio con Piazza della Repubblica. Vittima dell’aggressione unoriginario di Segni, portato inal Pronto Soccorso. Il ragazzo ha riportato traumi al volto e alla parte superiore della testa e un’amnesia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Immediate le indagini per risalire agli autori del pestaggio che, da quanto hanno riferito i testimoni, sembrerebbero essere alcuni ragazzi del posto fuggiti a bordo di un’auto. I giovani, però dovrebbero essere ...

