Advertising

fanpage : Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - RaiNews : Addio a Felix Silla, il cugino Itt della Famiglia Addams - monicamondini : RT @RaiNews: Addio a Felix Silla, il cugino Itt della Famiglia Addams - MassMan44 : RT @RaiNews: Addio a Felix Silla, il cugino Itt della Famiglia Addams - giannettimarco : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Felix

Su Twitter l'amico e collega Gerard lo ha ricordato così: 'è morto poche ore fa e l'unico bene che posso trarre dalla sua scomparsa è che non soffrirà più. Mi mancherà terribilmente, ...Morto l'attoreSilla, il Cugino Itt in Famiglia Addams. Era nato a Roccacasale in provincia dell'Aquila. Morto l'attoreSilla, il Cugino Itt in Famiglia Addams. È scomparso a 84 anni l'attore italo - americanoSilla , famoso per la sua interpretazione del Cugino Itt nella serie tv 'La Famiglia Addams'. ...Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell'attore Felix Silla. Addio allo storico cugino Itt della famiglia Addams ...È morto l'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato il cugino Itt nella prima serie televisiva di La Famiglia Addams, quella in bianco e nero in onda negli a ...