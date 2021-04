VIDEO F1, Max Verstappen: “Ho avuto un problema alla trasmissione, non mi sorprende la velocità delle Mercedes” (Di venerdì 16 aprile 2021) Un primo giorno di prove complicato per l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, terzo nella FP1 del GP di Imola (secondo round del Mondiale 2021 di F1), è stato costretto a fermarsi dopo cinque giri della seconda sessione di libere a causa di un problema al semiasse della RB16B. La monoposto di Milton Keynes, dal punto di vista della prestazione pura, ha fatto vedere ottime cose se si analizzano i settori di Max, ma è anche vero che qualcosa in termini di affidabilità non va e questo contrattempo non fa di certo piacere: “Ho avuto un problema alla trasmissione e sono stato costretto a fermare la macchina“, ha commentato Max (fonte: speedweek.com). Sui tempi siglati dalle Mercedes, davanti a tutti nelle due libere odierne, poca sorpresa: “Sembrano forti, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Un primo giorno di prove complicato per l’olandese Max. Il pilota della Red Bull, terzo nella FP1 del GP di Imola (secondo round del Mondiale 2021 di F1), è stato costretto a fermarsi dopo cinque giri della seconda sessione di libere a causa di unal semiasse della RB16B. La monoposto di Milton Keynes, dal punto di vista della prestazione pura, ha fatto vedere ottime cose se si analizzano i settori di Max, ma è anche vero che qualcosa in termini di affidabilità non va e questo contrattempo non fa di certo piacere: “Houne sono stato costretto a fermare la macchina“, ha commentato Max (fonte: speedweek.com). Sui tempi siglati dalle, davanti a tutti nelle due libere odierne, poca sorpresa: “Sembrano forti, ma ...

