Vaccini, decine di persone si fingono malati e disabili per saltare la fila e riuscire ad avere il Pfizer

Caos nell'hub vaccinale di Napoli, dove decine di persone, prenotate come vulnerabili o disabili, si sono rifiutate al momento della somministrazione di firmare l'autocertificazione di disabilità. Ancora problemi nella campagna vaccinale. Se l'andatura delle somministrazioni rimane, in generale, ben al di sotto dell'obiettivo delle 500 mila dosi giornaliere che il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini decine Tgr in 60 secondi del 16 aprile 2021 Diminuiscono ancora i ricoveri, 133mila i vaccini somministrati. La giunta provinciale trentina ... 70 mila chiamate alla centrale operativa e decine di migliaia di persone controllate. E' il bilancio ...

Covid: in Gb spunta la 'variante indiana' ...lanciato negli ultimi giorni un allarme specifico anche per l'individuazione alcune decine di contagi con un'altra variante, quella 'sudafricana', considerata potenzialmente più resistente ai vaccini ...

Cina: la campagna vaccinale si promuove con uova gratuite in vista delle Olimpiadi invernali che potrebbero portare decine di migliaia di visitatori a Febbraio 2022. I centri commerciali hanno così iniziato a offrire coupon alle persone vaccinate, un tempio ...

Vittoria di Red Ronnie su Roberto Burioni. Assolto per la tele-rissa sui vaccini che fece decollare il virologo Quando hanno litigato in tv il Covid non aveva ancora trasformato i virologi in star televisive. Ma tant'è la sentenza del processo ...

