Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 aprile 2021: ultime news Trono Classico e Over

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne di oggi pomeriggio. Il dating show andrà in onda oggi, venerdì 16 aprile, alle 14:45 per l'ultimo appuntamento settimanale condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news cosa vedremo oggi in tv! Tina Cipollari è finalmente tornata in studio, in collegamento, e finalmente spiega il motivo della sua assenza: è impegnata in un trasloco e per questo motivo non può raggiungere lo studio di Maria. Oggi dovremmo trovare al centro dello studio Isabella Ricci: la Dama seppur sia arrivata da poco ha già conquistato il pubblico, ci saranno novità sulla sua permanenza ? Poi sarà il turno di Classico, diviso tra Carolina e Martina: il giovane sembra avere una cotta per entrambe ...

Uomini e Donne, Luisa e Salvio nozze: le testimoni saranno due ex dame Dopo la proposta di matrimonio al centro dello studio del programma, la Monti anticipa qualche dettaglio sul giorno in cui coronerà il suo sogno ...

