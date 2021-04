Una Vita | anticipazioni oggi 16 aprile | la vendetta di Margarita

Leggi su solodonna

(Di venerdì 16 aprile 2021)“Una”, puntata del 162021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10?è sempre più intenzionata a vendicarsi di Bellita. Fingendo di esserle amica, la mette in guardia: non è che Josè, suo marito, la sta tradendo con un’attrice? Come reagirà Bellita a quell’insinuazione?, per vendicarsi di Bellita, mette zizzania tra la Del Campo e il marito José. La Articolo completo: dal blog SoloDonna