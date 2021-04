Tina Cipollari torna a Uomini e Donne ma al trasloco non crede nessuno (Di venerdì 16 aprile 2021) Tina Cipollari è stata assente da Uomini e Donne per giorni. Assente anche dai social ed è per questo motivo che molti spettatori si sono chiesti, preoccupati, che fine avesse fatto. Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, 15 aprile 2021. abbiamo rivisto Tina, in collegamento da casa. L’opinionista non ha però dato dettagli su quello che le è successo, neppure una parola per salutare magari le tante persone che in queste settimane si sono chieste che fine avesse fatto. Magari se ne avrà voglia ne parlerà una volta rientrata in studio! Attenderemo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne per la prossima registrazione per capire se ci saranno delle novità in merito. Resta quindi la domanda: perchè Tina continua a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 aprile 2021)è stata assente daper giorni. Assente anche dai social ed è per questo motivo che molti spettatori si sono chiesti, preoccupati, che fine avesse fatto. Nella puntata diin onda ieri, 15 aprile 2021. abbiamo rivisto, in collegamento da casa. L’opinionista non ha però dato dettagli su quello che le è successo, neppure una parola per salutare magari le tante persone che in queste settimane si sono chieste che fine avesse fatto. Magari se ne avrà voglia ne parlerà una volta rientrata in studio! Attenderemo le nuove anticipazioni diper la prossima registrazione per capire se ci saranno delle novità in merito. Resta quindi la domanda: perchècontinua a ...

