Teatri, cinema e musei aperti dal 26 aprile, l'annuncio del Ministro Franceschini

Il 26 aprile oltre ristoranti e bar riapriranno anche cinema, Teatri e musei lo annuncia il Ministro della cultura ad un incontro online Tra le tante riaperture pensate dal Governo ci sono anche quelle di Teatri, cinema e musei che riapriranno con qualche giorno d'anticipo rispetto alla data prevista. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Cultura Dario Franceschini. "Abbiamo da poco finito una cabina di regia che ha discusso lungamente a Palazzo Chigi. Dal 26 aprile, con qualche giorno di anticipo rispetto all'ipotesi dei primi di maggio, potranno riaprire Teatri, cinema, musei e eventi all'aperto con misure di limitazione della capienza che ...

Ultime Notizie dalla rete : Teatri cinema Il Piemonte si prepara alla zona gialla. Ecco cosa può cambiare da lunedì 26 Aprile CINEMA E TEATRI: Lo spettacolo è l'intrattenimento potrà ripartire se localizzato all'aperto, ma sarà consentito anche in spazi chiusi solo se verranno osservate misure cautelari per consentire il ...

Covid: Mazzeo, 'In Toscana somministrato 958mila dosi di vaccino' ... riprenderanno tutte le attività all'aperto, compresi ristoranti, teatri e cinema che hanno spazi esterni, proprio come avevo auspicato qualche giorno fa. Spero davvero che gradualmente, e vaccino ...

Bollettino Covid di venerdì 16 aprile: 429 morti e 15.493 nuovi positivi. Calano ricoveri e malati gravi Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 16 aprile del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.943 su 327.704 tamponi (ieri ...

