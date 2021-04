Strootman | ' Restare al Genoa? Dipende dal Marsiglia'

(Di venerdì 16 aprile 2021) GENOVA - " Se non ti senti benvenuto, non puoi giocare bene. A Genova è diverso, posso fare bene ma posso e possiamo migliorare ancora per salvarci. Siamo sulla strada giusta ". Parola di Kevin ...

Parola di Kevin, centrocampista del Genoa , ai microfoni di Sky Sport in vista della trasferta in casa del Milan di domenica. " Fare risultato a San Siro? Spero di sì e ricordo la prima ...Genova " "in Italia? Dipende dal Marsiglia, ma qui sto bene...". Kevinnon esclude dial Genoa anche la prossima stagione. E per la prima volta parla di sua madre, morta a inizio febbraio: "Voglio giocare bene per lei , in modo che sia sempre orgogliosa ...Strootman è in prestito secco al Genoa dal Marsiglia e il suo futuro è ancora un'incognita: "Restare ancora qui? Questa è una cosa complicata, bisogna vedere cosa vuole fare il Marsiglia con me.Le probabili formazioni di Milan-Genoa. Per le probabili formazioni di Milan-Genoa partiamo come al solito dai padroni di casa: con Ibrahimovic squalificato ci sarà Leao nel ruol ...