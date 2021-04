Spread Btp Bund: apre in lieve calo a 101 punti (Di venerdì 16 aprile 2021) Avvio di giornata in lieve calo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 101 punti a fronte dei 102 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,73%. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Avvio di giornata inper lotra Btp eche segna 101a fronte dei 102 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,73%. .

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Piazza Affari positiva. Bene gli industriali BTP e spread poco mossi. Il rendimento del decennale segna 0,76% (chiusura precedente a 0,75%), lo spread sul Bund 102 bp (da 102) (dati MTS). Mercati azionari europei in rialzo: EURO STOXX 50 +0,3%, ...

Mercati, i nuovi bond governativi e corporate sotto la lente Mercati tutti concentrati dagli eventi americani, sia a livello societario che dal punto di vista macroeconomico. Infatti la Borsa americana è oggetto di particolare attenzione in quanto è iniziata la ...

Spread Btp Bund: apre in lieve calo a 101 punti Avvio di giornata in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 101 punti a fronte dei 102 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,73%. (ANSA). (ANSA) ...

