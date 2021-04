Roma, il calciatore Smalling e la moglie in ostaggio di tre uomini armati. “Costretto ad aprire la cassaforte” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il calciatore della Roma Chris Smalling – che non ha giocato ieri la partita contro l’Ajax che ha portato la sua squadra in semifinale di Europa League – è stato rapinato stanotte da tre malviventi. Una bruttissima avventura per il difensore e la moglie che sono rimasti in balia di tre persone armate. È tutto successo intorno alle 4.40, tre uomini sono entrati nella villa del giallorosso nel quartiere Appio Pignatelli, costringendolo ad aprire la cassaforte. La moglie del calciatore, Sam, ha poi chiamato il Numero Unico Regionale 112 intorno alle 4,55, spiegando la situazione. I tre malviventi sono riusciti a fuggire con diversi gioielli in oro e tre Rolex e sono tuttora ricercati dai poliziotti intervenuti poco dopo. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) IldellaChris– che non ha giocato ieri la partita contro l’Ajax che ha portato la sua squadra in semifinale di Europa League – è stato rapinato stanotte da tre malviventi. Una bruttissima avventura per il difensore e lache sono rimasti in balia di tre persone armate. È tutto successo intorno alle 4.40, tresono entrati nella villa del giallorosso nel quartiere Appio Pignatelli, costringendolo adla. Ladel, Sam, ha poi chiamato il Numero Unico Regionale 112 intorno alle 4,55, spiegando la situazione. I tre malviventi sono riusciti a fuggire con diversi gioielli in oro e tre Rolex e sono tuttora ricercati dai poliziotti intervenuti poco dopo. L'articolo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, rapina a mano armata in casa del calciatore Smalling: rubati Rolex e gioielli #ChrisSmalling… - Claudio_Clouds : Roma, rapina nella notte in casa del calciatore giallorosso Smalling... L'anima de limortacci vostra! Magari ve ing… - Piergiulio58 : Roma, Smalling sequestrato e rapinato in casa: al calciatore giallorosso rubati gioielli, soldi e Rolex-… - italianfirst2 : Rapina in casa Smalling a Roma, il calciatore e la moglie tenuti in ostaggio: rubati gioielli e orologi - rep_roma : Roma, rapina in casa del calciatore Chris Smalling: tre banditi incappucciati rubano gioielli e Rolex [di Francesca… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma calciatore Ladri armati in casa, notte di terrore per Smalling e la famiglia Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, con la società pronta a sostenere il calciatore in tutto quello di cui avrà bisogno. Il precedente ? A novembre, alla vigilia di Fiorentina - Roma, ...

Roma, rapina a casa Smalling: 3 uomini armati, il giocatore costretto ad aprire la cassaforte Attimi di terrore per Chris : nella notte in casa del giocatore della Roma. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo ... In casa oltre al calciatore ...

Roma, notte di paura per Smalling: rapinato in casa da tre uomini armati Il difensore giallorosso avrebbe subito l'aggressione di tre uomini che gli hanno intimato di aprire la cassaforte. Insieme al giocatore c'era la ...

Rapinatori in casa del giocatore della Roma Smalling Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassafor ...

Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, con la società pronta a sostenere ilin tutto quello di cui avrà bisogno. Il precedente ? A novembre, alla vigilia di Fiorentina -, ...Attimi di terrore per Chris : nella notte in casa del giocatore della. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo ... In casa oltre al...Il difensore giallorosso avrebbe subito l'aggressione di tre uomini che gli hanno intimato di aprire la cassaforte. Insieme al giocatore c'era la ...Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassafor ...