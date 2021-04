Recovery | Pd | ‘a Draghi su Pnrr chiesta attenzione particolare a giovani | donne e sud’

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato di quelle che sono per noi le priorità dele di quelle che sono le nostre richieste per quello che riguarda il prossimo decreto che per noi deve essere un decreto imprese, lavoro e professioni”. Lo dice la capogruppo al Senato, Simona Malpezzi, al termine dell’incontro con Mariocon la delegazione Pd con il segretario Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E se la presenza di Speranza alla destra diin conferenza stampa è stato un segnale politico ... Perché soprattutto Pd e Cinque Stelle lamentano una scarsa condivisione col Tesoro del, ..."Per quanto riguarda ilc'è il nostro pieno sostegno, abbiamo chiesto che venga mantenuto il tetto del 40 per cento ... Mario, insieme ai capigruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e alla ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato di quelle che sono per noi le priorità del Pnrr e di quelle che sono le nostre richieste per quello che riguarda il prossimo decreto che per noi deve esser ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo detto al presidente Draghi di essere favorevoli al mantenimento del tetto del 40% del Pnrr dedicato al ...