Quanti vaccini sono previsti entro giugno secondo Speranza (Di venerdì 16 aprile 2021) Notizie altalenanti sul fronte vaccini. Dopo i dubbi su Johnson & Johnson e la conseguente sospensione del siero, e dopo i 6,8 milioni di dosi Pfizer-BioNTech annunciati da Figliuolo entro giugno, un altro numero, ancora una volta incoraggiante, viene fornito da Roberto Speranza. "Prudenzialmente il commissario straordinario Figliuolo sta lavorando su 45 milioni di dosi in arrivo entro giugno", così il ministro della Salute durante un intervento alla Camera. Come sta andando la campagna di vaccinazione: i numeri di Speranza I numeri della campagna vaccinale sono stati forniti dal titolare del dicastero durante l'intervento in Parlamento: 14 milioni le dosi ricevute tra dicembre e marzo dall'Italia, un totale che sarebbe destinato a triplicarsi ...

Donzelli : Nei panni di #Giani non so se sbraiterei sparando numeri sui #vaccini rimediando altre figuracce. Perché la Regione… - PinkFreud009 : RT @BarbaraRaval: #Toscana #vaccini 15 mila sanitari non vogliono essere obbligati a farsi iniettare una terapia genica contro la loro volo… - MenegazziMarina : RT @BarbaraRaval: #Toscana #vaccini 15 mila sanitari non vogliono essere obbligati a farsi iniettare una terapia genica contro la loro volo… - PierPastore : @Torrenapoli1 Ma infatti io penso che come vaccini in Campania stiamo messi benissimo. Devono solamente arrivare quanti ce ne spettano - LoJacobiano : @AieieBrazov3 Chi ha parlato di estate? Parlavo per un immediato futuro. Per l'estate, se i vaccini faranno il loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti vaccini VACCINI ANTI COVID PESCARA: DA DOMANI PRIMA DOSE PRENOTABILE SUL SITO DEL COMUNE Il servizio è rivolto a quelle persone i cui nominativi risultano negli elenchi di quanti avevano già espresso la propria disponibilità alla profilassi sul sito della Regione Abruzzo, quindi prima ...

Riaperture aprile e maggio, Draghi: ristoranti aperti a cena, spostamenti tra Regioni e zone gialle Vaccini Covid: il calendario delle vaccinazioni, Regione per Regione Vediamo ora nel dettaglio le ...attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti ...

L’opposizione attacca Draghi, ma il bersaglio è la Lega Viene quasi il sospetto che il «ritorno alla vita» celebrato da Salvini serva a giustificare la sua presenza al governo. La conferma? Giorgia Meloni, numero uno di FdI, ha sminuito l’annuncio del prem ...

Ignazio Cordeddu: “Io, cardiopatico reduce da ictus: inizio lo sciopero della fame perché non vaccinano i fragili” C'è chi sta lottando, in tutto questo caos, per avere il vaccino: appartiene alla categoria dei pazienti fragili e ha più di una patologia. L'ex sindacalista sardo a Radio CASTEDDU: "Metto in gioco la ...

