Polizia Locale smantella piccolo mercatino abusivo

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 16 aprile 2021) Su segnalazione di alcuni cittadini il nucleo commerciale della, con il supporto delladi Stato, è intervenuto nuovamente in via Principe Amedeo, all’angolo con via Fratelli Mellone, per unsotto i portici. «Contravvenendo alle più elementari norme di igiene e decoro urbano – fa sapere l’assessore allaGianni Cataldino – erano esposte in vendita merci di vario tipo che grazie alla proficua collaborazione con Kyma Ambiente sono state sequestrate, mentre gli autori della violazione sono stati identificati e sanzionati.Durante questo periodo in cui i controlli per la pandemia impegnano molti agenti, è importante sottolineare l’impegno di donne e uomini della...