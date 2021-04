Palermo | un tir finisce in bilico sopra i tetti Sei famiglie evacuate dalle loro case – Il video

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questa mattina a Caccamo, in provincia di, intorno alle 8.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un camion rimasto insul tetto di alcuni magazzini. Giunti sul posto, i pompieri sono intervenuti mettendo in sicurezza la zona e facendo evacuare seiabitazioni. Le cause dietro l’incidente sono ancora in corso di verifica, ma sembrerebbero legate alla rottura del sistema frenante del tir. «Abbiamo sentito un boato, come un grosso tuono», hanno raccontato alcuni testimoni che abitano nella zona. «Una volta allertati, i carabinieri ci hanno invitato a uscire fuori perché il mezzo poteva cadere e finire sulla palazzina. Siamo usciti di corsa. Siamo molto spaventati. Questa mattinata non la dimenticheremo». Dopo alcune ore, Vigili sono riusciti a ...

Advertising

Corriere : Tir sbaglia manovra e termina la sua corsa in bilico sul tetto di un parcheggio: evacuate sei famiglie - repubblica : Palermo, tir finisce sui tetti: sei famiglie sgomberate - antomonta56 : RT @Cartabellotta: Storie (stra)ordinarie nella mia #Sicilia - ViteAnto : RT @rep_palermo: Palermo, tir finisce sui tetti: sei famiglie sgomberate [aggiornamento delle 12:29] - serenel14278447 : Palermo, tir finisce sui tetti: sei famiglie sgomberate, allarme rientrato -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tir

Il mezzo è rimasto sospeso per diverse ore. I vigili del fuoco sono riusciti a rimuoverlo con una gru. È diventata virale l'immagine delche questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo, centro della provincia di. ...Per colpa di una manovra sbagliata, in provincia diuna palazzina abitata da sei famiglie si è svegliata con un... in testa: è successo stamattina intorno alle 8.30 a Caccamo, nel Palermitano, dove un mezzo pesante è finito in bilico sui ...CACCAMO - Per colpa di una manovra sbagliata, in provincia di Palermo una palazzina abitata da sei famiglie si è svegliata con un tir... in testa: è ...Per colpa di una manovra sbagliata, in provincia di Palermo una palazzina abitata da sei famiglie si è svegliata con un tir... in testa: è successo stamattina intorno alle ...