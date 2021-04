On the Road nella realtà, visions du réel (Di sabato 17 aprile 2021) Lo scorso anno è stato uno dei primi festival colpiti dalla pandemia messo davanti all’improvviso, come tanti altri in quel momento e nei mesi successivi, alla scelta di annullare tutto o di «sperimentare» una formula diversa, ovvero passare online. visions du réel, uno dei principali appuntamenti internazionali col documentario ha optato per la seconda ipotesi senza rinunciare a quasi nulla del programma previsto, e a un grosso lavoro durato un anno, e soprattutto permettendo ai film selezionati di essere visti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 aprile 2021) Lo scorso anno è stato uno dei primi festival colpiti dalla pandemia messo davanti all’improvviso, come tanti altri in quel momento e nei mesi successivi, alla scelta di annullare tutto o di «sperimentare» una formula diversa, ovvero passare online.du, uno dei principali appuntamenti internazionali col documentario ha optato per la seconda ipotesi senza rinunciare a quasi nulla del programma previsto, e a un grosso lavoro durato un anno, e soprattutto permettendo ai film selezionati di essere visti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : the Road Punto streaming Cnvf - Sir: "Nomadland", il cammino degli ultimi da Venezia77 agli Oscar. Per noi il film più bello dell'anno ... che esplora gli spazi rurali dell'America, e l'ultimo "Nomadland", racconto del territorio a stelle e strisce protagonista insieme a Fern e alla comunità di ultimi che si sposta on the road tra ...

Draghi a TPI: "Faremo debito buono. Stellantis? Dossier non è aperto" Faremo debito buono": così il premier Mario Draghi rispondendo alla domanda del direttore di TPI Giulio Gambino nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato la road map sulle ...

Dal 26 aprile torna il calcetto con gli amici, poi piscine e palestre: lo sport riapre Dal 26 aprile torna il calcetto con gli amici, poi piscine e palestre: lo sport riapre Il presidente del Consiglio Draghi e il ministro della Salute Speranza definiscono la road map: all'aperto via li ...

Si apre dal 26 aprile, il «rischio ragionato» accontenta Salvini «Rischio ragionato»: Draghi lo definisce così. Non nega che il rischio ci sia, perché la road map che esce dalla lunga riunione della cabina di regia è molto diversa da quella prudente che aveva in me ...

