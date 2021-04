Numeri da paura nel Def, schizzano debito e deficit. E la riforma dell’Irpef può attendere. Draghi spera nel rimbalzo del Pil (Di venerdì 16 aprile 2021) Via libera del governo al nuovo scostamento e al Def. Con il nuovo extra-deficit da 40 miliardi i Numeri del Documento di finanza pubblica fanno paura. schizzano deficit e debito. Il primo vola all’11,8%. Il debito pubblico segna il record da oltre 100 anni. Il rapporto tra debito e Pil, stimato al 159,8% quest’anno, supera anche quello del primo dopoguerra. Anche la disoccupazione salirà di tre decimali nel 2021, al 9,6%. Nel 2021 la crescita sarà del 4,5%, si parte da un Pil tendenziale a +4,1%. Nel 2022 il Pil crescerà del 4,8%, del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024. “Tassi di incremento mai sperimentati nell’ultimo decennio”, sottolineano fonti di Palazzo Chigi. Ma la crescita è legata alla sconfitta del Covid. Il Def contiene uno “scenario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Via libera del governo al nuovo scostamento e al Def. Con il nuovo extra-da 40 miliardi idel Documento di finanza pubblica fanno. Il primo vola all’11,8%. Ilpubblico segna il record da oltre 100 anni. Il rapporto trae Pil, stimato al 159,8% quest’anno, supera anche quello del primo dopoguerra. Anche la disoccupazione salirà di tre decimali nel 2021, al 9,6%. Nel 2021 la crescita sarà del 4,5%, si parte da un Pil tendenziale a +4,1%. Nel 2022 il Pil crescerà del 4,8%, del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024. “Tassi di incremento mai sperimentati nell’ultimo decennio”, sottolineano fonti di Palazzo Chigi. Ma la crescita è legata alla sconfitta del Covid. Il Def contiene uno “scenario ...

Numeri da paura nel Def, schizzano debito e deficit. E la riforma dell’Irpef può attendere. Draghi spera nel rimbalzo del Pil Con il nuovo extra-deficit da 40 miliardi i numeri del Def, approvato ieri da Palazzo Chigi, fanno paura. Ma Draghi spera nel rimbalzo del Pil.

