Morassut | a Roma si è perso anche diritto di morire dignitosamente

(Di venerdì 16 aprile 2021)– “Purtroppo asi e’ildi. Gia’ la scorsa estate sollevai il problema della crisi drammatica del servizio di tumulazione, di cremazione e di pianificazione dei nuovi spazi con l’ampliamento dei cimiteri.” “I sindacati da mesi denunciano le dure condizioni di lavoro degli operatori e la scarsa trasparenza del servizio, ma i problemi non sono mai stati affrontati nella loro drammatica gravita’ dall’amministrazione comunale. I defunti restano dei cittadinidopo il trapasso e fino alla dignitosa sepoltura sono portatori di une di una dignita’.” “Amministrare una citta’ vuol dire in primo luogo farsi carico di problemi difficili, complessi e faticosi come questo. Perdere un ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Morassut Roma

A questo punto sono però sindacati e alcuni deputati del Pd ( Roberto, Filippo Sensi e ... MIGLIAIA DI CASE INPS 'REGALATE': ECCO PERCHÈ Una casa in pieno centro di, in via Luca Signorelli,..."Sui poteri speciali perserve un impegno comune di tutti i gruppi. Per questo abbiamo deciso di procedere con un ... Lucia Ciampi e Roberto(Partito democratico), Sara De Angelis e Igor ...Una maratona online per presentare il manifesto delle Agorà, il laboratorio politico lanciato da Goffredo Bettini. L’obiettivo del nuovo spazio è contribuire alla costruzione e al rilancio politico e ...Da dietro le quinte Goffredo Bettini ha vissuto attivamente gli alti e bassi del Pd. Ha guidato la campagna elettorale di Francesco Rutelli che da sindaco di Roma lo chiamò come assessore e poi lo app ...