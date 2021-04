Milly Carlucci furiosa per il post volgare di Ballando con le Stelle (Di venerdì 16 aprile 2021) Milly Carlucci, la nota conduttrice di tanti programmi di successo, è furiosa per quello che è successo nelle ultime ore sui social. Milly Carlucci, furiosa L’account ufficiale, della sua nota trasmissione ‘Ballando con le Stelle’ su Twitter, ha repostato un commento volgare, che ha fatto inorridire la conduttrice e i vertici Rai. L’episodio, sicuramente non è stato volontario, da parte di chi gestisce i profili, potrebbe infatti trattarsi di un errore, o ancora più probabile, di un attacco di un haker. Purtroppo però, anche se il post è stato subito rimosso, tanti utenti hanno avuto modo di leggerlo, provocando tanti commenti e diventando in men che non si dica, virale. LEGGI ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 aprile 2021), la nota conduttrice di tanti programmi di successo, èper quello che è successo nelle ultime ore sui social.L’account ufficiale, della sua nota trasmissione ‘con le’ su Twitter, ha reato un commento, che ha fatto inorridire la conduttrice e i vertici Rai. L’episodio, sicuramente non è stato volontario, da parte di chi gestisce i profili, potrebbe infatti trattarsi di un errore, o ancora più probabile, di un attacco di un haker. Purtroppo però, anche se ilè stato subito rimosso, tanti utenti hanno avuto modo di leggerlo, provocando tanti commenti e diventando in men che non si dica, virale. LEGGI ...

milly_carlucci : Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cat… - milly_carlucci : E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle - 1990Alessio : @milly_carlucci @Ballando_Rai Ci vuole una mozione parlamentare per ripristinare la pena di morte. Qua si è superato il limite. - 1990Alessio : @Scilla361 @mariateresacip @milly_carlucci nell'italia e nella rai turbo cattolica e moralista. - 1990Alessio : @milly_carlucci è necessaria una commissione che proibisca quelle pratiche in italia, nostro signore non ci ha creati per quello. -

‘Ballando con le Stelle’: Milly Carlucci e quel retweet scottante Brutti momenti per Milly Carlucci che è intervenuta via social dopo la rimozione di un retweet volgare dal profilo di ‘Ballando con le Stelle’.

