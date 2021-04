Milan, Pellegatti conferma: “Ibrahimovic non rinnoverà oggi” | News (Di venerdì 16 aprile 2021) Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Il giornalista Carlo, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del rinnovo di Zlatancon il

Advertising

ninoBertolino : RT @PianetaMilan: - PianetaMilan : - macho_morandi : @Magobobo98 Ma io gli ossessionati so benissimo quali sono. Tipo quelli che quando gioca il milan fanno 70 tweet, o… - ferrante_pie : RT @MilanLiveIT: ????? Pellegatti: #Il #Milan prenderà un centravanti a prescindere dalle prestazioni di #Leao in questo finale di stagione… - MilanLiveIT : ????? Pellegatti: #Il #Milan prenderà un centravanti a prescindere dalle prestazioni di #Leao in questo finale di st… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pellegatti Calciomercato Milan, doppio colpo: 'Arrivano l'attaccante e l'esterno' Il Milan punterà certamente su un centravanti e un esterno destro. Carlo Pellegatti conferma che sono questi due ruoli la priorità dei rossoneri Il centravanti è una delle priorità del Milan. Il club ...

Futuro Donnarumma, il giornalista: 'E' uno stillicidio. Lo volevo al Milan fino al 2038' ... 'E' uno stillicidio, per un mese parleranno del rinnovo di Donnarumma - afferma amareggiato Pellegatti - . Il Milan deve concentrarsi sul finale di campionato ma così non è facile'. Proposta ...

Pellegatti: "Ibra in Svezia in questi giorni, niente rinnovo oggi e domani" Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, sottolineando che il giocatore sarà in Svezia in questi giorni: "Non sarà a Milano ...

Milan, Pellegatti: “Donnarumma alla Juve? Sarebbe insopportabile” | News Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del futuro di Donnarumma, estremo difensore del Milan ...

Ilpunterà certamente su un centravanti e un esterno destro. Carloconferma che sono questi due ruoli la priorità dei rossoneri Il centravanti è una delle priorità del. Il club ...... 'E' uno stillicidio, per un mese parleranno del rinnovo di Donnarumma - afferma amareggiato- . Ildeve concentrarsi sul finale di campionato ma così non è facile'. Proposta ...Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, sottolineando che il giocatore sarà in Svezia in questi giorni: "Non sarà a Milano ...Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del futuro di Donnarumma, estremo difensore del Milan ...