Masters 1000 Montecarlo 2021, Daniel Evans rimonta David Goffin e si regala Tsitsipas in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo due ore e 44 minuti di battaglia nei quarti di finale del singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), il britannico Daniel Evans rimonta e batte la testa di serie numero 11 del tabellone, il belga David Goffin con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 e va in semifinale, dove domani affronterà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding. Nel primo set il britannico parte bene e trova il break in apertura, annullando poi tre occasioni per l’immediato controbreak. Evans spreca una palla per il 4-1 pesante e poi sul 5-4, quando va a servire per il set, subisce il controbreak. Goffin ne approfitta e, dopo aver ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo due ore e 44 minuti di battaglia nei quarti di finale del singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlodi tennis (di categoria ATP), il britannicoe batte la testa di serie numero 11 del tabellone, il belgacon il punteggio di 5-7 6-3 6-4 e va in, dove domani affronterà l’ellenico Stefanos, numero 4 del seeding. Nel primo set il britannico parte bene e trova il break in apertura, annullando poi tre occasioni per l’immediato controbreak.spreca una palla per il 4-1 pesante e poi sul 5-4, quando va a servire per il set, subisce il controbreak.ne approfitta e, dopo aver ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO, EVANS IN SEMIFINALE BATTUTO GOFFIN IN 3 SET (5-7, 6-3, 6-4) #SkyTennis #Tennis #Sk… - sportface2016 : #RolexMCMasters 2021: #Evans non smette di stupire, batte #Goffin e vola in semifinale - sportface2016 : #Tsitsipas-#Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming #RolexMCMasters - IannacciStefano : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO, EVANS IN SEMIFINALE BATTUTO GOFFIN IN 3 SET (5-7, 6-3, 6-4) #SkyTennis #Tennis #Sk… - SuperTennisTv : Dan Evans si aggiudica il match contro Goffin per 5-7 6-3 6-4 e raggiunge la sua prima SF in un Masters 1000!… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Masters 1000 Montecarlo, Tsitsipas e Evans volano in semifinale: eliminati Fokina e Goffin Sarà Stefanos Tsitsipas il primo semifinalista del Master 1000 di Montecarlo , che ha battuto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match, fermo sull'1 a 0 (7 a 5) dopo la fine del primo set in favore del numero 5 del ranking Atp, ...

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Fognini Ruud (0 - 0) streaming video: passa Evans! Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match del Masters 1000 in ...

Highlights Evans-Goffin 5-7 6-3 6-4: Masters 1000 Montecarlo 2021 (VIDEO) Il video dei migliori momenti del match tra Dan Evans e David Goffin, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021.

Atp Montecarlo, Djokovic eliminato da Evans 6-4 7-5. Fognini e Nadal volano ai quarti Novak Djokovic è stato eliminato agli ottavi di finale dell'Atp Monte Carlo: al turno successivo passa il britannico Evans. Il numero 1 del tennis mondiale Djokovic - che ...

Sarà Stefanos Tsitsipas il primo semifinalista del Masterdi Montecarlo , che ha battuto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match, fermo sull'1 a 0 (7 a 5) dopo la fine del primo set in favore del numero 5 del ranking Atp, ...Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match delin ...Il video dei migliori momenti del match tra Dan Evans e David Goffin, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021.Novak Djokovic è stato eliminato agli ottavi di finale dell'Atp Monte Carlo: al turno successivo passa il britannico Evans. Il numero 1 del tennis mondiale Djokovic - che ...