Manuela Ferrera racconta cosa è successo tra lei e Emanuela Tittocchia: “È molto arrabbiata con me” (Di venerdì 16 aprile 2021) Manuela Ferrera ed EManuela Tittocchia presto faranno il loro ingresso a Playa Palapa. Eppure, sembrerebbe che le due nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi non andrebbero molto d’accordo. A creare degli attriti tra le due in passato sarebbe stato un flirt in comune, Biagio D’Anelli. E anche se è passato ormai molto tempo dall’epoca dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 aprile 2021)ed Epresto faranno il loro ingresso a Playa Palapa. Eppure, sembrerebbe che le due nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi non andrebberod’accordo. A creare degli attriti tra le due in passato sarebbe stato un flirt in comune, Biagio D’Anelli. E anche se è passato ormaitempo dall’epoca dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera Manuela Ferrera chi è: tutto sulla ex meteorina del Tg4 ora nuova naufraga de L'Isola dei Famosi Manuela Ferrera è la nuova concorrente dell' Isola dei Famosi , reality show condotto da Ilary Blasi . Tra presunti flirt con alcuni calciatori e varie partecipazioni a programmi televisivi: la ...

Isola dei Famosi, Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia, rivelazione piccante dietro le quinte Arrivano due nuove concorrenti all 'Isola dei Famosi : Manuela Ferrera e Emanuela Tittocchia . La soubrette e l'attrice non si sopportano però visto che in passato hanno amato lo stesso uomo, l'ex concorrente del Grande Fratello oggi opinionista tv Biagio ...

Manuela Ferrera chi è: tutto sulla ex meteorina del Tg4 ora nuova naufraga de L’Isola dei Famosi Manuela Ferrera: la vita privata prima della tv . Manuela Ferrera nasce a Brescia il 5 maggio 1984 ed ha una sorella gemella di nome Marianna. Oltre ad avere una carriera nell’i ...

Isola dei Famosi, in arrivo due naufraghe: rancorose per un tradimento In arrivo all' "Isola dei Famosi" due naufraghe legate da uno stesso passato. Si mostrano amiche, ma qual è la realtà dei fatti?

