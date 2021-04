L’Unione Europea verso il divieto al controllo dei cittadini tramite IA (Di venerdì 16 aprile 2021) Prendendo una decisione di segno opposto a quanto succede in altri Paesi, per esempio in Cina, L’Unione Europea si starebbe preparando a vietare l’utilizzo delle intelligenze artificiali, le IA, per classificare e sorvegliare in maniera indiscriminata i propri cittadini. Secondo quanto emerso dalla bozza di un documento che dovrebbe essere reso pubblico tra qualche giorno, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 16 aprile 2021) Prendendo una decisione di segno opposto a quanto succede in altri Paesi, per esempio in Cina,si starebbe preparando a vietare l’utilizzo delle intelligenze artificiali, le IA, per classificare e sorvegliare in maniera indiscriminata i propri. Secondo quanto emerso dalla bozza di un documento che dovrebbe essere reso pubblico tra qualche giorno, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ladyonorato : Cosa c’è dietro la censura dei social network verso l’informazione indipendente? Come fare per contrastarla? Ho pos… - reportrai3 : Replica #Report alle 17.20 su Rai3 su @RaITre ? Salvini e l'internazionale nera che investito centinaia di milioni… - Avv_Nike : RT @RadioRadioWeb: 'L'unica unione è stata quella monetaria, la realtà è stata nascosta dalle menzogne di regime e dalla propaganda neolibe… - Pzzglc67d03 : RT @ladyonorato: Cosa c’è dietro la censura dei social network verso l’informazione indipendente? Come fare per contrastarla? Ho posto la q… - Sofia95072950 : @borghi_claudio Ovvio non c'è più l unione Europea -