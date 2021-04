LIVE Fognini-Ruud 4-6 0-3 | ATP Montecarlo in DIRETTA | cinque game consecutivi per il norvegese

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Palla corta diin uscita dal servizio. 30-0 Dritto lungo di. 15-0 Molto bello il pallonetto dicon il rovescio, ma resta una soluzione estrema. 0-3, adesso è convinto in maniera importante con i colpi di inizio gioco il. 40-15 Prende campo col dritto. 30-15 Il nastro porta via l’accelerazione di dritto di. 15-15 Servizio e dritto di. 0-15 Palla corta in rete di. 0-2 Break, succede di tutto in questo punto e anche la fortuna sorride al, che poi cogliein una posizione non ideale a rete e trova un rovescio non ...