Jennifer Aniston e il diritto di essere non madre e felice (Di venerdì 16 aprile 2021) L’elenco delle star senza figli è lungo. E molte sono diventate “testimonial” childfree (vedete gallery in alto). Come la cinquantaduenne Jennifer Aniston, che ha sempre difeso il suo diritto a non essere madre. Già nel 2016 l’attrice aveva scritto una lettera aperta in cui denunciava il pregiudizio sociale, «l’idea che le donne in qualche modo siano incomplete, non riuscite, o infelici se non sono sposate con bambini… Non abbiamo bisogno di sposarci o di essere madri per essere complete. Siamo noi che decidiamo per noi stesse il nostro e vissero felici e contente». Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) L’elenco delle star senza figli è lungo. E molte sono diventate “testimonial” childfree (vedete gallery in alto). Come la cinquantaduenne Jennifer Aniston, che ha sempre difeso il suo diritto a non essere madre. Già nel 2016 l’attrice aveva scritto una lettera aperta in cui denunciava il pregiudizio sociale, «l’idea che le donne in qualche modo siano incomplete, non riuscite, o infelici se non sono sposate con bambini… Non abbiamo bisogno di sposarci o di essere madri per essere complete. Siamo noi che decidiamo per noi stesse il nostro e vissero felici e contente».

Advertising

fragiletulip : RT @yleniaindenial: volevo nascere Leone Lucia Ferragni che ha come zia Donatella Versace, Dua Lipa come amica, amato da Jennifer Aniston e… - nyandiona : RT @yleniaindenial: volevo nascere Leone Lucia Ferragni che ha come zia Donatella Versace, Dua Lipa come amica, amato da Jennifer Aniston e… - naked_man20 : RT @Kevin10919728: ALICIA KEYS, JENNIFER ANISTON, DEMI MOORE - freetwoforce : RT @yleniaindenial: volevo nascere Leone Lucia Ferragni che ha come zia Donatella Versace, Dua Lipa come amica, amato da Jennifer Aniston e… - pedromdiaz6 : @CubanMiracle la mia...jennifer aniston ! -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston "Jennifer Aniston sta adottando una bambina", l'attrice fa chiarezza Jennifer Aniston sta adottando una bambina ": lo scrive il magazine Closer secondo il quale la celebre attrice hollywoodiana si starebbe preparando ad accogliere una figlia adottiva . Un'indiscrezione ...

Justin Theroux ha spiegato perché lui e Jennifer Aniston sono rimasti amici dopo il divorzio L'amicizia tra ex è più che possibile, secondo Justin Theroux . L'attore è stato sposato con Jennifer Aniston dal 2015 al 2018 (dopo essersi fidanzati nel 2011) e ora ha raccontato che sono in contatto tutt'ora. " Direi che siamo rimasti amici . Non parliamo ogni giorno, ma ci telefoniamo a ...

Justin Theroux: «Ci metto la faccia» Ogni nostra azione ha delle conseguenze e può ferire gli altri: nella serie «The Mosquito Coast», disponibile su Apple TV+ il 30 aprile, Justin Theroux condanna le cattiverie di una società ingiusta.

“Jennifer Aniston sta adottando una bambina”, l’attrice fa chiarezza “Jennifer Aniston sta adottando una bambina”: arriva dall’estero l’ultima indiscrezione che riguarda l’attrice ed ex moglie di Brad Pitt ...

sta adottando una bambina ": lo scrive il magazine Closer secondo il quale la celebre attrice hollywoodiana si starebbe preparando ad accogliere una figlia adottiva . Un'indiscrezione ...L'amicizia tra ex è più che possibile, secondo Justin Theroux . L'attore è stato sposato condal 2015 al 2018 (dopo essersi fidanzati nel 2011) e ora ha raccontato che sono in contatto tutt'ora. " Direi che siamo rimasti amici . Non parliamo ogni giorno, ma ci telefoniamo a ...Ogni nostra azione ha delle conseguenze e può ferire gli altri: nella serie «The Mosquito Coast», disponibile su Apple TV+ il 30 aprile, Justin Theroux condanna le cattiverie di una società ingiusta.“Jennifer Aniston sta adottando una bambina”: arriva dall’estero l’ultima indiscrezione che riguarda l’attrice ed ex moglie di Brad Pitt ...