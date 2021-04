Israele torna alla normalità: mascherine non più obbligatorie, il 70% della popolazione immunizzata (Di venerdì 16 aprile 2021) Le in stanno dando i risultati sperati : i cittadini dello Stato ebraico iniziano a vedere la luce dopo la lunga battaglia contro il . Ieri sono stati registrati poco più di 200 nuovi casi di ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Le in stanno dando i risultati sperati : i cittadini dello Stato ebraico iniziano a vedere la luce dopo la lunga battaglia contro il . Ieri sono stati registrati poco più di 200 nuovi casi di ...

Israele torna alla normalità: mascherine non più obbligatorie, il 70% della popolazione immunizzata ... ha detto Netanyahu in un video messaggio, Parole di esultanza anche da parte dell'ad di Pfizer, Albert Bourla, che ha celebrato la 'cooperazione' tra la società americana e Israele: 'Insieme stiamo ...

