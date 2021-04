Isola dei Famosi | l’ex naufraga Daniela Martani tuona via Twitter | “Andrea Cerioli è da squalifica”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo essere stata eliminata dall’deicontinua a seguire il reality da casa e non perde occasione per esprimere la sua opinione sugli ex compagni di avventura. La donna ha infatti commentato minuto per minuto la puntata di ieri sera, pubblicando critiche e commenti polemici nei confronti dei naufraghi. Le parole più pesanti però state dedicate ad, per il quale lei chiede addirittura lasucontroNella serata di ieri,ha commentato viala puntata dell’dei ...